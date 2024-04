Bewaffneter Raubüberfall auf Getränkemarkt vorgetäuscht

Zwei Männer haben in Oberbayern nach Angaben der Polizei einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Getränkemarkt vorgetäuscht.

Ein 21-jähriger Mitarbeiter des Marktes sowie ein 19-Jähriger, der demnach den Räuber spielte, wollten so schnell an Geld kommen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Bei dem angeblichen Überfall Ende November 2023 in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) erbeuteten die Männer eine vierstellige Summe Bargeld.

Auf einem Video sei zu sehen, wie der 19-Jährige scheinbar den Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht. Ob die Waffe echt ist, ist nicht bekannt. Nach der erfolglosen Fahndung im November ergaben die Ermittlungen Hinweise darauf, dass der Überfall vorgetäuscht wurde. Der 21-Jährige gab dies schließlich gegenüber der Polizei zu. Gegen ihn und den 19-Jährigen laufen Ermittlungen wegen des Vortäuschens einer Straftat und Unterschlagung.

(dpa)