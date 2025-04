Binnen weniger Stunden: Paar in München attackiert

Ein Paar soll in München binnen weniger Stunden nacheinander angegriffen und verletzt worden sein. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde am vergangenen Samstagmittag eine 44 Jahre alte Frau attackiert und in ein Auto gezogen. Wenig später sei ihr 50 Jahre alter Partner verletzt worden. Zwei Verdächtige - ein 53-Jähriger und ein 54-Jähriger - sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte.

Der 53-Jährige soll die 44-Jährige in einer Wohnung in Untergiesing angegriffen und leicht verletzt haben. Anschließend wurde die Frau den Erkenntnissen zufolge in ein Auto gezogen. Per Notruf sei die Polizei über den Vorfall informiert worden. Mehrere Streifenwagen machten sich demnach auf den Weg - und stoppten das Auto.

Die Polizei ließ den 53-Jährigen zunächst wieder laufen - doch wenige Stunden später musste sie erneut aktiv werden. Angehörige meldeten, dass ein 50 Jahre alter Mann von Unbekannten mitgenommen und geschlagen worden sein soll. Es handelte sich um den Partner der 44-Jährigen. Er soll zuvor bereits bei dem Vorfall in Untergiesing anwesend gewesen sein.

In einer Wohnung in Pasing, die die Ermittler als Tatort vermuteten, stieß die Polizei auf den 50-Jährigen sowie auf den ihr schon bekannten 53-Jährigen und einen weiteren Verdächtigen. Der 50-Jährige war verletzt und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt, wie es hieß.

Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Angaben. Es wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt.