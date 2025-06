Bote öffnet Pakete und behält Ware

Ein Paketfahrer hat in Niederbayern mehrere Pakete geöffnet und deren Inhalt behalten. Die Polizei fand die gestohlene Ware in Deggendorf in seinem Lieferfahrzeug, wie sie mitteilte. Der Diebstahl flog am Samstag auf, als ein Mann feststellte, dass sich in seinem Paket lediglich eine Packung Taschentücher befand - statt bestellter Ware im Wert von 500 Euro.

Laut Polizeiangaben verfolgte er den Paketfahrer und stellte ihn zur Rede. Als die Polizei eintraf und den Lieferwagen durchsuchte, fanden die Beamten mehrere geöffnete Pakete und die Ware, die nicht bei dem Empfänger angekommen war. In der Wohnung des Paketfahrers sei hingegen kein weiteres Diebesgut gefunden worden, hieß es. Die Ermittlungen gegen den 24-Jährigen laufen.