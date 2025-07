Brandstiftung in Kirche - Verdächtiger in Psychiatrie

Ein 28 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in einer Kirche in Garmisch-Partenkirchen Feuer gelegt zu haben. Besucher bemerkten den Vorfall am Samstagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Brandstifter kam in eine psychiatrische Klinik.

Ein 50-jähriger Zeuge habe die Feuerwehr gerufen, doch noch bevor die Einsatzkräfte eingetroffen seien, hätten die Kirchenbesucher den Brand bereits gelöscht gehabt. Der Sachschaden soll im vierstelligen Bereich liegen.

Der Tatverdächtige sei von dem 50-Jährigen und dessen 19-jährigem Sohn festgehalten worden. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Dabei habe er Widerstand geleistet und zwei Polizistinnen und den 19-Jährigen verletzt.

Ein Ermittlungsrichter erließ Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Das Motiv des 28-Jährigen ist noch unklar.