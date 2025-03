Brautkleid gestohlen und angezündet

Ein Brautkleid ist aus dem Kellerabteil einer 26-Jährigen in Amberg gestohlen und später in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach ein unbekannter Täter in der vergangenen Woche das Abteil auf und stahl das neue Kleidungsstück im Wert von 3.000 Euro.

In der Nähe eines Bolzplatzes wurde das Hochzeitskleid am Donnerstagabend angezündet. Den Angaben nach brannte eine vier Quadratmeter große Fläche. Schnell stellte die Polizei einen Tatzusammenhang her und gab die Reste des abgebrannten Stoffes zur Spurenuntersuchung. Die 26-jährige Eigentümerin identifizierte die Überreste als ihr Brautkleid. Die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen.