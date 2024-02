Callcenter-Betrug scheitert auf den letzten Metern

Er wähnte sich wahrscheinlich schon am Ziel - doch auf den letzten Metern vermasselten zwei mutige Männer einem Callcenter-Betrüger das Geschäft.

In Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) hatte eine Seniorin einem Unbekannten Wertgegenstände wie Schmuck gegeben, nachdem ein Anrufer ihr von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall berichtet hatte. Die Täter behaupteten, eine Verwandte der 81-Jährigen habe den Unfall verursacht und müsse eine Kaution zahlen, um einer Haftstrafe zu entgehen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, bat die Seniorin daraufhin einen Bekannten um Geld. Als der misstrauische Mann bei der Dame eintraf, war der Täter aber gerade mit den Wertgegenständen verschwunden. So nahm der Mann schließlich mit einem Passanten die Verfolgung auf und konnte den Verdächtigen noch im Ort fassen. Die Polizei nahm den 31-Jährigen fest. Er sitzt nun wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges in Untersuchungshaft.

(dpa)