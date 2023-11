Kriminalität

Der Gold-Krimi von Manching

Am 22. November 2022 ist im Manchinger Kelten-Römer-Museum ein Goldschatz aus der Keltenzeit gestohlen worden. Ein Jahr später sitzen zwar vier Verdächtige in Untersuchungshaft, doch von einem Großteil der Münzen fehlt noch immer jede Spur.

Von Luzia Grasser

Es war der 22. November 2022 morgens um kurz nach halb zehn, genau vor einem Jahr, da klingelte bei Tobias Esch das Telefon. Ein Kollege war dran: "Was ich dir jetzt sage, ist kein Witz: Der Goldschatz ist weg." Esch ist Leiter des Manchinger Kelten-Römer-Museums und er wusste sofort: An diesem diesigen Novembertag war sein Museum zum Schauplatz eines Krimis geworden.

Beim Anblick der Klumpen blutete ihm sein Herz

Der Goldschatz war das Herzstück des Museums. Die 483 Goldmünzen und ein Goldklumpen waren 23 Jahre zuvor nur ein paar Meter weiter bei einer Grabung entdeckt worden, es war der größte keltische Goldschatz, der im 20. Jahrhundert überhaupt gefunden worden ist. Ungefähr 3,7 Kilogramm schwer und aktuell rund eine Viertelmillion Euro wert. Aus Sicht der Wissenschaft aber schier unbezahlbar. Nun also war er weg. Es sollte acht Monate dauern, bis Esch wieder einen Blick auf seinen Schatz werfen konnte. Oder das, was davon übrig war: rund 70 Münzen, eingeschmolzen zu 18 Klumpen je 29 Gramm. "Mir hat das Herz geblutet", sagt Esch. Dennoch verspürte er auch so etwas wie Genugtuung, immerhin war den Ermittlern ein großer Erfolg gelungen.

