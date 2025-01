Drogendeal platzt - 17-Jähriger wird fast erstochen

Nach einem Streit ist ein 17-Jähriger laut Polizei von zwei 23-Jährigen am Bahnhof Buchenau (Landkreis Fürstenfeldbruck) mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei waren die drei Männer wegen eines gescheiterten Drogengeschäfts in Streit geraten. Schließlich sei der 17-Jährige mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper verletzt worden. Er wurde notoperiert, sein Zustand war stabil. Beide mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst, wurden aber festgenommen. Der mutmaßliche Haupttäter kam in Untersuchungshaft, der zweite Mann wurde auf freien Fuß gesetzt.

