Drohne in 1400 Metern Höhe am Münchner Flughafen

In der Nähe des Münchner Flughafens ist in 1400 Metern Höhe eine Drohne entdeckt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkte die Besatzung eines startenden Flugzeugs das Gerät am Sonntag. Zunächst sei unklar geblieben, wer die Drohne steuerte. Das Flugzeug sei jedoch nicht gefährdet worden.

Die Polizei ermittelt nun, da um den Flughafen eine Flugverbotszone gilt. Einen weiteren Drohnenpilot stoppten die Ermittler am gleichen Tag, als dieser auf einem Besucherhügel in der Nähe des Flughafens mit einem Fluggerät hantierte. Da die Drohne noch nicht in der Luft gewesen sei, hätten die Beamten auf ein belehrendes Gespräch gesetzt.

(dpa)