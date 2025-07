Duo mit Messer soll Senioren zu Hause überfallen haben

Zwei mit einem Messer bewaffnete Männer sollen einen 83-Jährigen in seinem Haus in Niederbayern überfallen haben. Das Duo habe den Mann in Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) ins Gesicht geschlagen, ihn mit dem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert, teilte die Polizei mit. Demnach flüchteten die bislang unbekannten Täter mit einer mit Kleingeld gefüllten Dose und dem Geldbeutel des Seniors.

Der 83-Jährige schlief laut Polizei, als die beiden Männer am späten Freitagabend in sein Haus einbrachen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sollen beide schwarze Mützen oder Kapuzen getragen haben. Einer der Männer habe laut dem 83-Jährigen einen Drei-Tage-Bart getragen und sei knapp 1,65 Meter groß gewesen.

Während des Raubs wurde der Senior demnach leicht verletzt. Er rief den Notruf, nachdem die beiden Täter geflohen waren. Die Kripo Straubing ermittelte.