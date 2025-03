Duo soll bundesweit aus Läden gestohlen haben - U-Haft

Nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Schwaben sind zwei Männer festgenommen und verhaftet worden. Die beiden Männer sollen deutschlandweit etliche Diebstähle verübt haben, wie die Polizei mitteilte. Im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) fanden die Ermittler zwei angemietete Lagerhallen, in denen mutmaßliches Diebesgut im Wert von rund 60.000 Euro untergebracht war. Darunter seien vorwiegend hochwertige Kosmetikartikel, Fotozubehör, Werkzeug und Kleidung gewesen.

Anfang März bemerkten zwei Ladendetektive laut Polizei, dass ein 40-Jähriger und ein 50-Jähriger Fotozubehör und Kosmetikartikel in ihre Jackentaschen stopften, wie es hieß. Nachdem die beiden Männer den Kassenbereich verlassen hatten, sprachen die Ladendetektive sie an und riefen die Polizei.

Die Polizei stellte nach eigenen Angaben schnell fest, dass die beiden Männer unter Verdacht standen, deutschlandweit eine Vielzahl ähnlicher Diebstähle begangen zu haben. Auf dem Parkplatz fanden die Ermittler das mutmaßliche Fluchtfahrzeug und stellten es sicher. Die Kripo habe die beiden Männer vorläufig festgenommen. Dann seien sie einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft geschickt worden. Die Ermittlungen dauern an.