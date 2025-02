Durch das Rathaus in die Bank: zwei Einbrüche in Oberbayern

Unbekannte sind in zwei Banken in Oberbayern innerhalb weniger Tage eingebrochen - und sind dabei jeweils ähnlich vorgegangen. Die Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen gibt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Samstag. Unbekannte verschafften sich laut Polizei über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Rathaus in Penzing (Landkreis Landsberg am Lech). Von dort aus hebelten sie mehrere Zwischentüren auf und brachen so in die Bank ein, die sich im selben Gebäude befindet. Die Täter schafften es nicht, den Geldautomaten zu öffnen und flohen ohne Beute. Laut Polizei entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Wenige Tage später brachen Unbekannte in Habach (Landkreis Weilheim-Schongau) einen Geldautomaten auf - und wieder über das Rathaus. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und flohen mit einer hohen fünfstelligen Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen.