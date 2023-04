Ehemann droht mit Wohnungs-Sprengung: Gaskartuschen gefunden

Ein betrunkener 47-Jähriger hat damit gedroht, seine Wohnung im Landkreis Passau anzuzünden und zu sprengen und wurde daraufhin festgenommen.

Zuvor habe der Mann mit seiner 41-jährigen Ehefrau gestritten und daraufhin die Drohung gegenüber Angehörigen ausgesprochen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften eilten daraufhin zu der Wohnung in Aidenbach und sperrten die Umgebung großräumig ab. Nach mehr als drei Stunden und mehreren Kontaktversuchen nahmen Spezialkräfte den 47-Jährigen fest. Dabei wurde er am Kopf leicht verletzt.

In der Wohnung fanden die Beamten am Mittwochabend zwei griffbereite Gaskartuschen und einen Benzinkanister, wie es hieß. Der 47-Jährige kam nach einer Erstversorgung in eine Fachklinik. Er war den Angaben nach in einem psychischen Ausnahmezustand und war alleine in der Wohnung.

(dpa)