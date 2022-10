Ein Kilo Haschisch sichergestellt: 18-Jähriger in Haft

Rund ein Kilogramm Haschisch hat die Polizei in der Wohnung eines 18-Jährigen im unterfränkischen Aschaffenburg entdeckt.

Der Heranwachsende sitzt in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Dienstag mitteilten. Der Verdächtige soll in der vergangenen Woche einen 16-Jährigen bedroht, geschlagen und von ihm mehrere tausend Euro Bargeld gefordert haben.

Der Jugendliche ging mit seinen Eltern zu Kriminalpolizei - und diese fand Hinweise, "dass der 18-jährige Tatverdächtige einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmittel betreiben soll", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. Beamte durchsuchten seine Wohnung, in der sie die Drogen fanden. Sie nahmen den jungen Mann fest. Weitere Details wollte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht nennen.

(dpa)