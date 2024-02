Kriminalität

vor 34 Min.

Einbrecher in Bank ohne Beute geflohen

Einbrecher haben in der Nacht zum Samstag in einer Bank in Hohenkammer (Landkreis Freising) vergeblich versucht, mit erheblicher Gewalt einen Geldautomaten aufzubrechen.

Anwohner hatten gegen 3.45 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie verdächtige Geräusche gehört hatten. Eine wenig später eintreffende Streife sah "ein mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort flüchtendes, hochmotorisiertes Fahrzeug und nahm die Verfolgung auf", wie das Polizeipräsidium Oberbayern mitteilte. Nach einer Großfahndung mit vielen Polizisten und einem Polizeihubschrauber wurde "das Fahrzeug verunfallt, verlassen und im Vollbrand stehend in Röhrmoos im Landkreis Dachau aufgefunden". Die Insassen waren unerkannt geflohen. (dpa)

