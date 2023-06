Einbrecher mit Diebesgut im Wert von 100.000 Euro geschnappt

Dank eines aufmerksamen Passanten hat die Münchner Polizei einen Einbrecher mit einer Beute im Wert von rund 100.000 Euro aus einem Antiquitätengeschäft festgenommen.

Der 42-Jährige habe den mutmaßlichen Täter verfolgt und festgehalten, bis die Beamten vor Ort waren, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann hatte demnach am Sonntag bemerkt, wie der Verdächtige mit schwer beladenen Taschen aus dem Geschäft kam. Als der 28-Jährige flüchten wollte, habe der Mann ihn festgehalten. Andere Passanten verständigten die Polizei.

Bei der Kontrolle des Verdächtigen fanden die Beamten den Angaben zufolge mehrere sakrale Gegenstände, Schmuck, Münzgeld und fremde Geldbeutel in den Taschen. An der Eingangstür des Geschäftes fanden die Ermittler außerdem Einbruchspuren. Der Verdächtige wurde demnach vorläufig festgenommen. Er sollte am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

(dpa)