Einbruch, Diebstahl, Mord: So sicher ist Ihr Landkreis

Die Zahl der Straftaten unterscheidet sich von Wohnort zu Wohnort. Hier können Sie vergleichen, wie viele Verbrechen in Ihrem Landkreis begangen werden und wie hoch die Aufklärungsquote ist.

Die Zahl der Straftaten in Deutschland steigt. Im ersten Halbjahr 2023 meldete das Bundeskriminalamt (BKA) elf Prozent mehr Delikte als im Vorjahr. Auch in Bayern nahmen die Verbrechen zu.

Ein Grund waren laut BKA die wegfallenden Corona-Maßnahmen. Dadurch ergaben sich mehr Tatmöglichkeiten, heißt es von der Behörde. Aber auch Faktoren wie die steigende Inflation spielten eine Rolle. So seien die Fall- und Tatverdächtigenzahlen in wirtschaftlich schwächeren Regionen höher.