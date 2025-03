Einbruch in Ansbach - Hinweise auf weitere Überfälle

Der Tatverdächtige im Fall eines gewaltsamen Wohnungseinbruchs im mittelfränkischen Ansbach soll auch für mehrere Überfälle verantwortlich sein. Ermittlungen hätten ergeben, dass der in U-Haft sitzende 47-Jährige bereits Ende Februar zwei Männer in Ansbach überfallen haben soll, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mitteilte.

Die beiden Männer seien am Abend des 23. Februar jeweils aus einer Gaststätte gekommen sein, als der Tatverdächtige sie überfallen haben soll. Einem 54-Jährigen soll er dabei Geld und Wertgegenstände gestohlen haben, bei einem 74-Jährigen blieb es demnach beim Versuch. Die Polizei geht davon aus, dass der Verdächtige noch weitere Überfälle begangen haben könnte, die nicht zur Anzeige gebracht wurden.

66-Jähriger starb nach Wohnungseinbruch

Der Tatverdächtige soll in der Nacht auf Aschermittwoch in die Wohnung eines 66-Jährigen eingebrochen sein und diesem schwere Verletzungen zugefügt haben. Der 66-Jährige kam zur Behandlung in eine Klinik, verließ diese aus unbekannten Gründen aber wieder. Kurz darauf wurde der Mann leblos gefunden und starb. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang des Todes des Mannes mit dem Einbruch aus.

Ein Ermittlungsrichter erließ gegen den 47-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes. Eine Sonderkommission versucht die Hintergründe des Falls zu klären.