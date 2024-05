Einbruch in Gelände der Stadtwerke - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sollen in das Gelände der Stadtwerke in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) eingebrochen sein und Arbeitsmittel im Gesamtwert von rund 40.000 Euro gestohlen haben.

Unter dem Diebesgut befänden sich Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und Kabel, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach ereignete sich der Einbruch in der Nacht zum Samstag. Ein Mitarbeiter habe diesen am Samstagvormittag bemerkt und Anzeige erstattet. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bat Zeugen um Hinweise.

(dpa)