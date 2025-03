Einbruchsopfer in Ansbach stirbt - Tatverdächtiger gefasst

Im Fall eines 66-Jährigen, der nach einem gewaltsamen Wohnungseinbruch in Ansbach gestorben ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 47-Jährige sei ein Bekannter des Opfers und befinde sich wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit.

Der 66-Jährige war demnach in der Nacht auf Aschermittwoch in seiner Wohnung in Ansbach von einem Einbrecher angegriffen worden und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Er kam zur Behandlung in eine Klinik. Diese verließ der Mann in der Nacht auf den vergangenen Freitag aus bislang unbekannten Gründen. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde er wenige Stunden später leblos gefunden und starb.

Im Zuge der Ermittlungen insbesondere im Umfeld des Opfers fiel der Tatverdacht auf den 47-Jährigen. Er wurde den Angaben zufolge am Dienstag in Ansbach festgenommen. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.