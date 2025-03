Elf Busse beschädigt - Schulbusbetrieb fällt aus

Unbekannte Täter haben in der Nacht den Fuhrpark eines Busunternehmens in Bischofsheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) beschädigt. Bei insgesamt elf Bussen wurden Kühler beschädigt und Kabelstränge sowie Keilriemen durchtrennt, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb seien die Busse nicht mehr fahrbereit. Der Schulbusbetrieb für sieben Schulen in Bad Neustadt, Mellrichstadt, Bischofsheim und Hohenroth fiel am Freitagmorgen aus. Die genauen Hintergründe der Tat sowie die Höhe des Schadens sind Gegenstand der Ermittlungen.

Busunternehmen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fuhrpark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Rhön-Grabfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis