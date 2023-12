Ermittler geben Details zu Erpressungsserie bekannt

Nach einer mehr als 30 Jahre langen Erpressungsserie hat die Kriminalpolizei einen Verdächtigen gefasst.

Seit 1992 seien über 360 Postkarten im gesamten Bundesgebiet versandt worden, in denen ein Unbekannter gedroht habe, eine Briefbombe zu verschicken, falls kein Geld gezahlt werde. Nun sei es der Polizei gelungen, die Serie aufzuklären, teilten die Ermittler mit. Staatsanwaltschaft und Polizei in Kempten wollen am Donnerstag (10.00 Uhr) weitere Details zu dem Fall bekannt geben.

(dpa)