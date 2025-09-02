Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Fahnder stellen tausende Tabletten Potenzmittel sicher

Kriminalität

Fahnder stellen tausende Tabletten Potenzmittel sicher

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 entdecken Schleierfahnder Tausende Tabletten - überwiegend handelt es sich um Potenzmittel.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Schleierfahnder stellen auf der A3 bei Passau Tausende Tabletten und etwas Marihuana sicher. (Symbolbild)
    Schleierfahnder stellen auf der A3 bei Passau Tausende Tabletten und etwas Marihuana sicher. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

    Schleierfahnder haben auf der Autobahn 3 bei Passau rund 12.000 Tabletten sowie Cannabis sichergestellt. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte, kontrollierten die Beamten einen Kleintransporter in Fahrtrichtung Suben.

    Der 41-Jährige Fahrer gab an, nach Wien reisen zu wollen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Fahnder mehrere Kartons mit diversen Arzneimitteln, überwiegend Potenzmittel. Zudem fanden sie etwa fünf Gramm Marihuana

    Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Ausfuhr von Betäubungsmitteln sowie eines Vergehens nach dem Arzneimittelgesetz übernommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden