Familie stoppt Einbrecher im eigenen Haus

Eine Familie hat in Augsburg einen Einbrecher im eigenen Haus gestellt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trafen die Eltern und ihre erwachsene Tochter den 30-Jährigen in der Nacht zum Samstag in ihrem Wohnzimmer an und stellten ihn zur Rede. Den Angaben zufolge kam es dabei auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 59 Jahre alte Vater und die 58-jährige Mutter leicht verletzt wurden. Die 26 Jahre alte Tochter habe den Mann schließlich beruhigt und in ein Gespräch verwickelt, bevor die Polizei den Mann festgenommen habe. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft.

(dpa)