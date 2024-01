Frau bezahlt Essen nicht und schlägt Koch

Eine 61-Jährige soll in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) zunächst ihre Rechnung in einem Restaurant nicht beglichen und dann den Koch geschlagen haben.

Die Frau besuchte am Dienstag ein Lokal, aß ihr bestelltes Essen und bezahlte erst, als eine Streife vor Ort war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie sei außerdem in die Küche gelaufen und habe dem Koch zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst nicht bekannt.

(dpa)