Frau findet erschossene Kuh auf einer Weide im Allgäu

Kriminalität

Frau findet erschossene Kuh auf einer Weide im Allgäu

Eine Kuh liegt regungslos auf einer Wiese. Als eine Frau das Tier entdeckt, ruft sie die Polizei. Was ist geschehen?
Von dpa
    Behörden ermitteln nun, wie die Kuh getötet wurde. (Symbolbild)
    Behörden ermitteln nun, wie die Kuh getötet wurde. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Eine Frau hat auf einer Weide bei Waal im Ostallgäu eine erschossene Kuh entdeckt. Das tote Tier lag inmitten der Wiese, auf der weitere Kühe grasten, wie die Polizei mitteilte. Im Nacken haben Ermittler eine Schussverletzung festgestellt. Mit welchem Gerät oder Waffe ein Unbekannter das Tier in der Nacht zu Sonntag getötet hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Veterinäramt.

