Kriminalität: Frau greift plötzlich Mutter und dreijähriges Kind an

Kriminalität

Frau greift plötzlich Mutter und dreijähriges Kind an

Eine Mutter geht mit ihrem Sohn durch die Innenstadt. Eine Frau, die hinter den beiden läuft, wird plötzlich handgreiflich. Was ist geschehen?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach der unbekannten Frau. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nach der unbekannten Frau. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Eine Mutter und ihr dreijähriger Sohn sind in der Nürnberger Innenstadt von einer unbekannten Frau angegriffen worden. Die Frau sei hinter den beiden gegangen und habe dem Jungen am Dienstag mit der Hand auf den Nacken geschlagen, teilte die Polizei mit. Danach habe sie die 37 Jahre alte Mutter angerempelt, geschubst und ihr gegen den Brustkorb geschlagen. Eine andere Frau kam den beiden den Angaben zufolge zu Hilfe.

    Die Polizei bittet zur Klärung der Tat um Zeugenhinweise.

