Frau und Sohn mit Pizza vergiftet? - 56-Jähriger in U-Haft

Ein 56-jähriger Mann aus Oberfranken soll seine Frau und seinen Sohn mit Pflanzengift auf einer Tiefkühlpizza vergiftet haben. Die 55-Jährige und ihr 25 Jahre alter Sohn aus der bayerischen Gemeinde Breitengüßbach kamen Mitte Dezember 2024 mit Vergiftungserscheinungen in eine Klinik, wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilten. Die Frau befand sich dabei zunächst in Lebensgefahr.

Untersuchungen ergaben, dass sich die beiden mit einem Pflanzengift vergiftet hatten. Schnell habe sich zudem der Verdacht gegen den Vater erhärtet, hieß es. Dieser war mittlerweile geflüchtet und konnte erst am 21. Dezember in Südfrankreich von der dortigen Polizei gefasst werden. Nach seiner Auslieferung am 8. Januar kam der Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar.