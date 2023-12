Frau wegen Mordversuchs an Rollstuhlfahrer in U-Haft

Wegen versuchten Mordes an einem 61-jährigen Rollstuhlfahrer ist eine 48-jährige Frau am Freitag im fränkischen Bad Windsheim verhaftet worden.

Tatmotiv dürften Schulden der Frau bei ihrem Bekannten gewesen sein, teilte die Polizei mit.

Eine Streife hatte den Mann am Dienstagabend im Kurpark von Bad Windsheim mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen an Hals und Händen angetroffen. Der 61-Jährige gab zunächst an, von einem unbekannten Ausländer überfallen worden zu sein. Eine umfangreiche Fahndung blieb ergebnislos. Bei parallel laufenden Zeugenvernehmungen der Kripo Ansbach mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte sich heraus, dass sich das Opfer am Tattag mit einer Frau treffen wollte. Grund sei Geld gewesen.

Noch am selben Abend wurde die Wohnung der 48-Jährigen durchsucht. Sie hatte eine Schnittwunde an der Hand, in der Wohnung fanden die Beamten mutmaßliche Beweismittel. Der 61-Jährige gab bei einer erneuten Vernehmung zu, dass er den angeblichen Täter erfunden hatte - in Wahrheit habe ihn seine Bekannte auf Grund finanzieller Verbindlichkeiten in den Kurpark gelockt und mit einem Messer angegriffen. Die Staatsanwaltschaft stellte daraufhin Haftantrag wegen versuchten Mordes gegen die 48-jährige Frau, der Ermittlungsrichter schickte sie in Untersuchungshaft.

(dpa)