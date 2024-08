Fünf Männer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Fünf Männer haben sich nach einem Einbruch in ein Haus im österreichischen Bundesland Tirol eine Verfolgungsjagd mit der Polizei per Auto und zu Fuß im benachbarten Bayern geliefert. Die Beamten fahndeten am Freitag nach dem Fluchtfahrzeug und sichteten es im oberbayerischen Landkreis Miesbach, wie die Polizei mitteilte. Die Männer seien in ihrem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet und hätten beinahe mindestens einen Unfall verursacht. In Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim) hätten die Beamten den Wagen schließlich gestellt und die zu Fuß flüchtenden Tatverdächtigen weiterverfolgt. Dabei seien auch ein Hubschrauber und Hunde eingesetzt worden.

Schließlich seien vier Männer im Alter zwischen 19 und 41 Jahren vorläufig festgenommen worden. Ein weiterer Verdächtiger war zunächst noch flüchtig, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Einbruch in ein Einfamilienhaus im österreichischen Thiersee (Bezirk Kufstein) sei am Freitagabend von Nachbarn gemeldet worden. Die Männer müssen sich nun unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, konnte der Sprecher nicht sagen.