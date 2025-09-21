Gefälschte Etiketten gefunden: Pfand-Betrug vorbereitet

Einige Gramm Kokain und mehrere Bögen gefälschter Pfandetiketten haben Grenzbeamte im Landkreis Wunsiedel bei einer Fahrzeugkontrolle gefunden. Einige Plastikflaschen, die ebenfalls beschlagnahmt wurden, seien bereits mit den falschen Etiketten versehen und so für den Betrug vorbereitet gewesen, teilte die Polizei mit.

Ein 50-Jähriger soll das Auto gelenkt haben, gegen ihn werde nun wegen Betrugs ermittelt. Das Kokain «im niedrigen einstelligen Grammbereich» fanden die Beamten bei der Kontrolle der 25-jährigen Beifahrerin. Sie erwarte nun ein Verfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.