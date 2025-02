Geisterfahrer auf A96 entkommt Polizei – Fahndung läuft

Ein Mann hat mit dem Auto kurz vor einer Kontrollstelle der Polizei im Landkreis Lindau gewendet und ist in falscher Richtung sowie ohne Licht auf der Autobahn 96 weitergefahren. Mehrere Streifen fahndeten seitdem nach dem Wagen, auch in Baden-Württemberg und Österreich – bislang ohne Erfolg. Gegen den unbekannten Fahrer werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

Bundespolizisten hatten den Autofahrer zunächst nachts überprüfen wollen. Sie gingen demnach zum Wagen, der auf einem Standstreifen anhielt. Der Mann sei daraufhin als Geisterfahrer in Richtung Lindau umgekehrt – vermutlich um sich der Kontrolle zu entziehen, hieß es weiter.

Die Polizisten hätten bei ihren Ermittlungen festgestellt, dass dem Autohalter bereits der Führerschein entzogen worden sei. Ob er auch tatsächlich den Wagen fuhr, blieb dem Sprecher zufolge vorerst unklar. Man habe den Halter bisher nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen.