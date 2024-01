Geld von Sternsingern gestohlen: Täter überführt

Durch den vermeintlichen Verkauf eines Gebrauchtwagens hat eine Frau in Schwaben geholfen, Diebe zu überführen.

Durch den vermeintlichen Verkauf eines Gebrauchtwagens hat eine Frau in Schwaben geholfen, Diebe zu überführen. Unbekannte hatten am Dreikönigstag in Germaringen (Landkreis Ostallgäu) Bargeld und eine Tüte mit Süßigkeiten aus einem Bollerwagen von Sternsingern gestohlen. Zwei Männer, die laut Mitteilung der Polizei vom Montag der Täterbeschreibung von Zeugen entsprachen, meldeten sich noch am gleichen Tag bei der Frau als Interessenten für ein Auto. Die Frau vereinbarte ein Treffen und informierte die Beamten, die die Männer antrafen.

Ein 25-Jähriger gab den Diebstahl schließlich zu. Das Spendengeld wurde gefunden und kann nun für den vorgesehenen guten Zweck verwendet werden, wie es hieß.

(dpa)