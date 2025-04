Geldautomat gesprengt - Supermarkt-Vorraum zerstört

Unbekannte haben einen Geldautomaten im Vorraum eines Supermarkts in Schwaben gesprengt. Mindestens ein mutmaßlicher Täter sei anschließend mit hoher Geschwindigkeit in einem Auto davongerast, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (LKA). Es sei der achte Fall einer Geldautomaten-Sprengung in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr seien es 13 Fälle bis Ende April gewesen.

Wie viel Geld die Täter erbeuteten, konnte das LKA zunächst nicht sagen. Der Vorraum des Supermarkts in Neusäß (Landkreis Augsburg) wurde demnach bei der Sprengung des Automaten völlig zerstört. Am Dienstagmorgen waren Sprengstoffexperten und andere LKA-Spezialisten noch mit der Spurensuche am Tatort beschäftigt. Das LKA sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Erst am Montag hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Oberfranken gesprengt. In den frühen Morgenstunden waren laut den Ermittlern mindestens drei mutmaßliche Täter in einem Auto geflohen.