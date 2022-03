Geldautomat in Bayern gesprengt: Festnahmen in Niederlanden

Sie sollen einen Geldautomaten in Oberfranken gesprengt und einen sechsstelligen Betrag erbeutet haben - nun sind zwei mutmaßliche Täter in den Niederlanden geschnappt worden.

Die 27 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen seien bei einer Durchsuchungs- und Festnahmeaktion in Utrecht und 's-Hertogenbosch dingfest gemacht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Sie sollen am 27. August 2020 einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Selb (Landkreis Wunsiedel) in die Luft gejagt und dabei ein Trümmerfeld und einen Sachschaden von mehr als 25 000 Euro hinterlassen haben.

Sie kamen in Untersuchungshaft. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Beteiligt soll auch ein derzeit flüchtiger Dritter gewesen sein, teilten die Ermittler mit. Außerdem sollen im Hintergrund weitere Männer unterstützt haben, es handle sich um Organisierte Kriminalität. Von den weiteren Ermittlungen erhofft man sich Erkenntnisse zu Hintermännern sowie zu möglichen weiteren Taten.

Bei den Durchsuchungen fanden Ermittler demnach eine scharfe Schusswaffe und eine fünfstellige Bargeldsumme. Die Staatsanwaltschaft Hof beantragte die Auslieferung der beiden Männer. Sie sollten sich vor deutschen Gerichten verantworten.

