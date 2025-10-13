Gewalt in der Familie: Mann greift 18-Jährige an

Ein Mann aus Höchberg (Kreis Würzburg) soll eine 18 Jahre alte Familienangehörige angegriffen und massiv gewürgt haben. Die junge Frau musste mit potenziell lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Familienmitglieder eilten ihr demnach zu Hilfe und befreiten sie aus den Händen ihres Angreifers. Der 47-jährige Verdächtige wurde nach der Tat am Samstag festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Zum Motiv und zur genauen Verwandtschaftsbeziehung des mutmaßlichen Täters und der jungen Frau teilten die Ermittler zunächst nichts mit.