Kriminalität: Gewalt in der Familie: Mann greift 18-Jährige an

Kriminalität

Gewalt in der Familie: Mann greift 18-Jährige an

Ein 47-jähriger Mann soll in Unterfranken eine junge Frau aus seiner Familie angegriffen und gewürgt haben. Verwandte kamen ihr zu Hilfe, die 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann soll die 18-Jährige so massiv gewürgt haben, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. (Symbolbild)
    Der Mann soll die 18-Jährige so massiv gewürgt haben, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa

    Ein Mann aus Höchberg (Kreis Würzburg) soll eine 18 Jahre alte Familienangehörige angegriffen und massiv gewürgt haben. Die junge Frau musste mit potenziell lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

    Familienmitglieder eilten ihr demnach zu Hilfe und befreiten sie aus den Händen ihres Angreifers. Der 47-jährige Verdächtige wurde nach der Tat am Samstag festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

    Zum Motiv und zur genauen Verwandtschaftsbeziehung des mutmaßlichen Täters und der jungen Frau teilten die Ermittler zunächst nichts mit.

