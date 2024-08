Grabschmuck von Friedhof gestohlen – sechsstelliger Schaden

Mehrere unbekannte Täter sollen auf einem Friedhof in Amberg unter anderem Grabschmuck gestohlen und so einen geschätzten Schaden von mehreren 100.000 Euro angerichtet haben. Die Täter sollen in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam verschiedene Gegenstände wie Figuren, Schalen und Grablichter von mehr als 60 Gräbern entfernt haben, wie die Polizei mitteilte. Dann hätten sie ihre Beute in ein in einer angrenzenden Straße stehendes größeres Fahrzeug verbracht und abtransportiert.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bandendiebstahls und Störung der Totenruhe. Sie bittet Zeugen um Hinweise zu den Tätern.