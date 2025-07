Großer Polizeieinsatz nach Attacke auf Frau - Festnahme

Die Attacke eines Mannes auf eine Frau in Schwarzenbruck bei Nürnberg hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 63-Jährige sei inzwischen festgenommen worden, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. Da der betrunkene Mann sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zuvor waren die Beamten wegen eines Streits alarmiert worden, bei dem es zu einer Schussabgabe gekommen sei. Demnach soll der Mann die Frau während eines Streits mit einer Schusswaffe bedroht und einen Schuss in ihre Richtung abgegeben haben. Danach habe er sich in seine Wohnung zurückgezogen, hieß es weiter. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei zog den Angaben zufolge im Laufe des Einsatzes ein Spezialeinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe hinzu. Nach kurzer Zeit nahmen die Einsatzkräfte den Mann demnach in Gewahrsam. In der Wohnung stellten sie eine Schreckschusswaffe sicher, wie es hieß. Der 63-Jährige müsse nun mit einer Anzeige rechnen.