Heiratsschwindel im Internet nimmt zu: Eine Betroffene berichtet

Immer mehr Menschen fallen auf „Love Scamming“, die moderne Form des Heiratsschwindels im Internet, herein. Eine Frau berichtet – der Justizminister warnt.

Diese zierliche kleine Frau, Mitte 40, wohnhaft in München, hat Mut bewiesen – und zwar gleich doppelt. Erst hat sie vor Ort persönlich dafür gesorgt, dass der Heiratsschwindler, dem sie aus Mitgefühl und Liebe über Jahre hinweg insgesamt 211.000 Euro gegeben hatte, auf dem Flughafen in Lagos (Nigeria) festgenommen werden konnte. Und dann überwindet sie ihre Scham über ihre Leichtgläubigkeit und stellt sich, um andere Frauen oder Männer vor so einem entwürdigenden Schicksal zu bewahren, gemeinsam mit Justizminister Georg Eisenreich ( CSU) und dem Leitenden Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst in München vor die Presse.

550 Strafanzeigen wegen Heiratsschwindels in Bayern in nicht einmal einem Jahr

Jahr für Jahr fallen unzählige Menschen in westlichen Ländern auf das „Love Scamming“, den Heiratsschwindel über das Internet herein. Im vergangenen Jahr zählte die Justiz bis November allein in Bayern 550 Strafanzeigen. Die Schadenssumme lag landesweit bei neun Millionen Euro. Die Dunkelziffer und der tatsächliche Schaden aber dürften weitaus höher sein, weil viele Betrugsopfer aus Scham gar keine Anzeige erstatten.

Für Johanna, so nennen wir die Frau, die an diesem Freitag im Strafjustizzentrum in München über ihre „schreckliche Erfahrung“ spricht, gilt das nicht. Genauer gesagt: Es gilt nicht mehr. Als sie Ende 2014 mit dem Mann, der sich „John Alfred“ nannte, über das Internet in Kontakt kam, sprach sie zunächst mit niemandem darüber. Der Mann sagte ihr, er stamme aus Nigeria. Er gab sich als Rechtsanwalt und Pastor aus, umgarnte sie und sagte nach einiger Zeit, „dass er in mich verliebt sei und ich ihn nicht allein lassen soll.“ Johanna fiel auf seine „süße Rede“ herein. „Ich dachte, es seien echte Gefühle, die er für mich empfindet“, sagt sie.

Autounfall und ärztliche Behandlung: Heiratsschwindler erfinden viel, um an Geld zu kommen

Die Geschichten, die er ihr erzählte, um ihr Geld zu entlocken, verfehlten ihre Wirkung nicht. Mal spiegelte er ihr vor, einen Autounfall erlitten zu haben und Geld für die ärztliche Behandlung zu benötigen. Mal berichtete er ihr, er sei ein „Prinz“ aus königlichem Haus und habe 250 Kilogramm Gold geerbt, brauche aber, um sein Erbe antreten zu können, erst einmal Geld für die Bankgebühren. Als Johanna Ende des Jahres 2015 zweimal nach Togo flog, um ihn persönlich zu treffen, führte er sie „mit einer Bibel unter dem Arm“ in eine Kirche. „Er weinte immer bitterlich und bat mich, ihm zu helfen“, berichtet sie. Johanna zahlte und zahlte, bis ihre Ersparnisse aufgebraucht waren. Sie machte sogar Schulden. Als sie ihrem „John Alfred“ schließlich Ende November 2017 mitteilte, dass sie kein Geld mehr habe, brach er den Kontakt ab.

Erst danach vertraute sie sich einem Mann aus Nigeria an, der bei der Stadt München arbeitet. Er ließ sich ein aufgezeichnetes Gespräch mit „John Alfred“ vorspielen und erkannte sofort an der Sprache, dass es sich nicht um einen Nigerianer, sondern um einen Mann aus Ghana handelt. Nach drei Jahren war der Schwindel aufgeflogen und Johanna war, wie sie sagt, „am Boden zerstört.“ Sie musste sogar in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Betrugsmaschen beim Love Scamming sind vielfältig

Doch Johanna erholte sich wieder und beauftragte eine Rechtsanwaltskanzlei in Nigeria. Die dortigen Behörden begannen zu ermitteln. Gleichzeitig nahm Johanna wieder Kontakt zu „John Alfred“ auf und verabredete mit ihm im Herbst 2021 ein Treffen auf dem Flughafen in Lagos. „John Alfred“ kam und wurde von der Polizei festgenommen. Es sei eine „sehr gefährliche Aktion“ gewesen, sagt Johanna. „Bitte nicht nachmachen.“

"Wenn es um Geld geht, müssen die Alarmglocken läuten", sagt der bayerische Justizminister Georg Eisenreich. Foto: Matthias Balk, dpa

Für die Justizbehörden in Bayern ist dieser Fall beispielhaft für den modernen, internetbasierten Heiratsschwindel. Die Betrugsmaschen seien vielfältig, sagt Justizminister Eisenreich. Die Betrüger bauten die Beziehungen über Wochen und Monate hinweg auf und überhäuften ihre Opfer mit Aufmerksamkeit. Der Schaden sei nicht nur finanzieller Natur. Es gebe auch „wirklich schwere persönliche Folgen für die Betroffenen.“ Jeder sollte deshalb bei Internetkontakten wissen: „Wenn es um Geld geht, müssen die Alarmglocken läuten.“

Erfolgsquote der Ermittler ist bisher gering

Oberstaatsanwalt Thomas Goger, Vize-Chef der Zentralstelle Cybercrime Bayern, fordert Betroffene auf, keine Scheu zu haben und möglichst schnell Anzeige zu erstatten: „In solchen Fällen ist Geschwindigkeit wirklich alles.“ Er berichtet von einem Fall einer geschädigten Frau in Deggendorf, in dem es gelang, drei Täter auf deutschem Boden festzunehmen. Insgesamt aber, so räumt der Leitende Oberstaatsanwalt Kornprobst ein, sei die Erfolgsquote der Ermittler bisher gering.