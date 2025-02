Hoher Schaden nach Geldautomatensprengung in Mering

Bei einer Sprengung eines Geldautomaten in Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) ist ein Sachschaden zwischen 100.000 und 300.000 Euro entstanden. Wie viel Geld dabei gestohlen wurde, sei bislang nicht bekannt, sagte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes am Morgen. Das Schadensbild vor Ort sei «enorm», so der Sprecher. Der Geldautomat wurde demnach «übersprengt»; die Täter hätten also mehr Sprengstoff eingesetzt, als eigentlich nötig.

Man suche jetzt Augenzeugen. Bislang gebe es niemanden, der etwas gesehen habe - nur ein Mensch habe das Auto nach ersten Erkenntnissen schnell wegfahren hören. Die Sprengung erfolgte demnach am frühen Morgen, Tatverdächtige oder das Fluchtfahrzeug waren zunächst nicht bekannt. Der Automat befand sich nach Angaben des Sprechers in einem Bankgebäude.

Der Tatort war auch noch mehrere Stunden nach der Sprengung gesperrt. Reifenspuren vor Ort, als auch der verwendete Sprengstoff sollen jetzt analysiert werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.