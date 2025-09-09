Hund allein im Auto – Mann will helfen und wird angefahren

Ein Autofahrer hat in Niederbayern einen 24-Jährigen angefahren und verletzt. Der 24-Jährige hatte den Fahrer am Montag auf einem Parkplatz in Passau aufhalten wollen, weil er wegen eines Hundes im Auto des Fahrers die Polizei gerufen hatte, wie die Polizei mitteilte. Demnach fand der 24-Jährige einen hechelnden und bellenden Hund in dem geparkten Wagen.

Weil unklar war, wie es dem Hund geht und ob er sich möglicherweise in einer Notlage befinden könnte, rief der 24-Jährige die Polizei. Den Angaben nach kam kurz später das Pärchen zurück, zu dem das Auto gehörte. Der 24-Jährige wollte den Fahrer festhalten, bis die Polizeistreife eintraf.

Allerdings sei der Fahrer in das Auto gestiegen und losgefahren. Dabei habe er das Bein des 24-Jährigen touchiert. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt, wie es hieß. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, gefährlicher Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz verantworten.