16-Jähriger attackiert Polizisten mit Hammer

Ein 16-Jähriger hat in Niederbayern einen Polizisten mit einem Hammer attackiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhren Beamte am Montagmorgen zu der Wohnung des Jugendlichen in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn), um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Doch der junge Mann hab zu einem Hammer gegriffen und wollte damit auf einen der Beamten einschlagen. Dieser konnte den Schlag mit dem Arm abwehren und wurde dabei leicht verletzt, wie es weiter hieß.

Warum ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Jugendlichen vorlag, wollte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln den Angaben zufolge nun zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der 16-Jährige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Haft.