Jugendliche mit vermeintlichen Schusswaffen: Polizeieinsatz

Zwei Jugendliche mit vermeintlichen Schusswaffen haben im Landkreis Regen einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein Zeuge habe die Jugendlichen am Sonntag am Waldrand in Viechtach gesehen, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Streife stellte die beiden 14- und 15-Jährigen kurz darauf. Bei der Untersuchung entpuppten sich die täuschend echt aussehenden Gewehre und die Pistole als Softairwaffen. Sie wurden sichergestellt. Die Jugendlichen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.

(dpa)