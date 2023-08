Jugendliche rauben 14-Jährigem Baseballcap und bedrohen ihn

Ein 14-Jähriger ist in München von einer Gruppe Jugendlicher bedroht und seiner Baseballcap beraubt worden.

Sechs Unbekannte hätten ihn an einer Bushaltestelle am Ostbahnhof angesprochen und seine Mütze haben wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als er sich geweigert habe, sei er von ihnen eingekreist und unter Gewaltandrohung gezwungen worden, die Kappe abzugeben.

Der Junge alarmierte nach dem Vorfall am Dienstagabend sofort die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Alle sechs Tatverdächtigen, die zwischen 14 und 18 Jahren alt sind und aus München und Freising stammen, wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Die Baseballcap wurde bei ihnen gefunden und sichergestellt.

(dpa)