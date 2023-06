Jugendlicher schlägt Mann auf Volksfest

Ein Jugendlicher soll auf einem Volksfest in Schwaben einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Ein Jugendlicher soll auf einem Volksfest in Schwaben einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Sein Vater ging dazwischen – er versuchte nach Polizeiangaben, seinen Sohn zu schlagen. Der 14-Jährige habe am Freitag auf dem Volksfest in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) zunächst einen 22-Jährigen angerempelt, teilte die Polizei am Samstag mit. Anschließend schlug er demnach den 48-Jährigen.

Im Laufe der Auseinandersetzung kam der Vater des Jugendlichen hinzu. Nach Angaben der Polizei versuchte er, seinen Sohn zu schlagen und bedrohte ihn. Der Vater wurde in Gewahrsam genommen. Den Jugendlichen erwarte eine Anzeige wegen Körperverletzung.

