Jugendlicher soll 15-Jährige sexuell belästigt haben

Ein Jugendlicher soll ein 15 Jahre altes Mädchen bedrängt und sexuell belästigt haben. Das Mädchen habe sich alleine bei Gebetsbänken an einer Grotte in einem Park am Ortsrand von Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) aufgehalten, als sie Mitte September von dem Jugendlichen angesprochen wurde, wie die Polizei mitteilte.

Obwohl sich die 15-Jährige gewehrt habe, soll der junge Mann sie bedrängt und belästigt haben. Schließlich habe die Jugendliche einen günstigen Moment genutzt, um zu fliehen. Laut der Beschreibung der Polizei soll der Verdächtige in etwa zwischen 15 und 17 Jahre alt sein.