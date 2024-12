Jugendlicher soll 20-Jährigen schwer verletzt haben - U-Haft

Ein Jugendlicher soll einen 20-Jährigen in Pocking (Landkreis Passau) mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Er sei zunächst auf den jungen Mann zugegangen und habe ihn geschubst, teilte die Polizei mit. Bei der folgenden Auseinandersetzung erlitt der 20-Jährige zwei Stichverletzungen am Oberkörper. Rettungskräfte brachten ihn nach dem Vorfall am Samstagabend in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat waren einer Sprecherin der Polizei nach zunächst unklar.

Noch am selben Abend nahmen Beamte nach Angaben der Polizei einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ein Richter erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der 17-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.