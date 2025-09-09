Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Ketten vom Hals gerissen - Mehrere Verdächtige gefasst

Kriminalität

Ketten vom Hals gerissen - Mehrere Verdächtige gefasst

Die Maschen sollen jeweils unterschiedlich gewesen sein. Aber immer wurden den Opfern am Ende Goldketten vom Hals gerissen. Einige Fälle hat die Polizei nun aufgeklärt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Verdächtigen sollen als Einzeltäter oder in kleinen Gruppen unterwegs gewesen sein. (Symbolbild)
    Die Verdächtigen sollen als Einzeltäter oder in kleinen Gruppen unterwegs gewesen sein. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    In den vergangenen Monaten haben Täter mehreren Menschen in Nürnberg Goldketten vom Hals gerissen. Die Polizei konnte nun zwölf Verdächtige ermitteln. Fünf davon sitzen laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken in Untersuchungshaft. In anderen Fällen laufen die Ermittlungen noch weiter.

    Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge handelt es sich nicht um eine Bande. Die Verdächtigen sollen demnach unabhängig voneinander verschiedene Ketten erbeutet haben.

    Unterschiedliche Maschen

    Dabei sollen sie auch unterschiedlich vorgegangen sein. In vielen Fällen sollen sie die Opfer in belanglose Gespräche verwickelt und ihnen dann die Kette vom Hals gerissen haben. In anderen Fällen wurden die Opfer angegriffen oder mit Tricks abgelenkt.

    Bei den zwölf Verdächtigen handele es sich überwiegend um junge Männer im Alter von 16 bis 31 Jahren, die entweder als Einzeltäter oder in kleinen Gruppen unterwegs gewesen seien, hieß es. Die Ermittler werfen ihnen je nach Tat Raub oder Diebstahl vor.

    Der Wert der Ketten lag der Polizei zufolge zwischen wenigen Euro bis mehreren Tausend Euro. Bei den Verdächtigen fanden die Ermittler auch gestohlene Smartphones und Geldbeutel.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden