Kinderpornografie-Verdacht - Durchsuchungen am Untermain

Ermittler haben in Unterfranken mehrere Wohnungen wegen des Verdachts der Verbreitung und des Besitzes kinderpornografischer Inhalte durchsucht. Die großangelegte Aktion am Mittwoch im Bereich Bayerischer Untermain habe sich gegen sechs Verdächtige gerichtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Verfahren stünden aber in keinem Zusammenhang.

Es sei umfangreiches Beweismaterial in Form von elektronischen Geräten und Speichermedien sichergestellt worden. Dieses werde nun ausgewertet. Die weiteren Ermittlungen führt demnach die Kriminalpolizei Aschaffenburg in Absprache mit dem Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) bei der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.