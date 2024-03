Kupferkabel von Solarpark gestohlen: Zehn Männer in Haft

Beim Diebstahl von Kupferkabeln im Wert von 30.000 Euro ist eine Gruppe Männer auf frischer Tat ertappt worden.

Einer Streife waren Fahrzeuge aufgefallen, die sich verdächtig um den Solarpark bei Oberhaid (Landkreis Bamberg) bewegten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Die Polizisten riefen zunächst Verstärkung. Als die Verdächtigen am frühen Donnerstagmorgen Richtung Autobahn fuhren, hielten die Beamten die Fahrzeuge an. Bei der Kontrolle kamen die Kupferkabel zum Vorschein.

Zehn Männer konnte die Polizei vor Ort festnehmen. Die 21 bis 45 Jahre alten Tatverdächtigen wurden am Freitag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Am Solarpark entstand nach den Angaben ein erheblicher Sachschaden.

(dpa)